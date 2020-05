EA et la NFL renouvellent leur partenariat pour Madden jusqu’à 2026

S’il est un type de jeu qui est de nos jours particulièrement lucratif, c’est bien le jeu de sport. En plus d’être basés sur des divertissements déjà extrêmement populaires comme le football (américain ou non) ou le basketball, les éditeurs ont trouvé de nombreuses façons de remplir ces titres de micro-transactions, comme le mode Ultimate Team, qui malgré des méthodes pour le moins douteuses, rapportent le gros lot. C’est pourquoi EA a tenu à sécuriser son partenariat avec la National Football League des Etats-Unis, rallongeant ainsi le contrat jusqu’à 2026, garantissant des années de jeux Madden.

Officiellement, l’accord a été voté et signé hier, mais d’après des sources proches, il s’agit plus d’une formalité que d’autre chose, les termes ayant été décidé il y a quelques temps. La décision ne ravira pas forcément tous les fans, la gestion des licences d’EA étant bien loin de la perfection. Il va malheureusement falloir faire avec, puisque c’est encore et toujours le seul studio à avoir sécurisé les droits et l’approbation de la NFL. 2K Games avait signé en mars un accord différent avec la NFL, gagnant le droit de produire des jeux d’arcade, pour enfants, ou mobile, et ne devrait donc pas être un concurrent de taille dans le genre de la simulation.