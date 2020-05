Tout le monde connaît aujourd’hui la révolution que fut la clé USB au niveau du transfert de données, à la capacité toujours grandissante. Mais une entreprise compte bien changer la donne, surfant sur la vague de la peur qu’inspire la 5G à certains groupes, qui a mené à la destruction par le feu de plus de 70 antennes en avril dernier. Elle a ainsi mis au point un nouvel outil incroyable : une clé USB à 128MB émettant « un grand nombre de fréquences de forces vitales favorisant une revitalisation générale du corps, les ajustant à la capacité d’absorbtion de chaque individu », équipé d’un « catalyseur à nano-couches holographiques, » que l’on appellerait dans n’importe quel autre contexte un sticker basé sur l’illusion d’optique.

Ce « 5GBioShield », résultat de « décennies de recherches, » est ainsi en vente pour la modique somme de 350 dollars. Mais le 5G n’est pas la seule dangereuse menace bloquée par l’appareil : les ondes des ordinateurs et téléphones portables, le wifi, les tablettes, plus rien n’atteindra le temple qu’est votre corps grâce à la magie de ce bouclier du futur. Pen Test Parners, refusant de croire ces faits, a décidé de faire un petit travail de rétro-engineering, arrivant à la conclusion suivante : il s’agit d’une clé USB bas de gamme, cheap au possible, avec un joli sticker.