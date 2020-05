Les BAFTA TV Awards se tiendront virtuellement le 31 juillet

A l’image de bien des cérémonies et autres événements du monde du divertissement, le coronavirus a forcé l’équipe des British Academy Television Awards à revoir sa copie. Initialement prévue pour le 17 mai, les progrès de l’épidémie ont poussé l’organisation à décaler leur événement ainsi qu’à modifier considérablement son déroulement : les prix seront donc remis le 31 juillet, lors d’une cérémonie virtuelle : le tout se tiendra dans des studios clos, avec une distanciation sociale respectée, où les nominés seront invités pour accepter (toujours virtuellement) les récompenses qui leurs sont attribuées.

C’est Richard Ayoade, plus connu pour son rôle dans The IT Crowd, qui avait été choisi pour présenter l’événement, et cette décision semble avoir été maintenue, à sa grande surprise. « Je suis aussi surpris que vous que tout ça soit encore d’actualité, » a-t-il déclaré. Les BAFTA TV Awards seront diffusés en direct sur BBC One, tandis que les British Academy Television Craft Awards, prévus pour le 17 juillet et présentés par Stephen Mangan pour la neuvième année consécutive, connu pour son rôle dans Episodes, seront diffusés directement sur les réseaux sociaux.