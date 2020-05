Intel préparerait un NUC 11 Phantom Canyon avec processeur Tiger Lake-U et GPU GTX 1660 Ti

Dans la série des PC-gamers performants et compacts (et pas trop chers aussi), je voudrais… le NUC 11 Phantom Canyon. Si l’on en croit un bench 3DMark repéré récemment, Intel préparerait bien une nouvelle génération de NUC (PC ultra-compact). Le NUC 11 Phantom Canyon serait équipé d’un processeur Tiger Lake-U et d’un GPU GeForce GTX 1660 Ti de NVidia. Les rumeurs tablaient plutôt sur une RTX 2060, mais Intel a du considérer que ce choix pèserait trop lourd dans le prix de vente final. Si l’on se réfère au bench, la puce Tiger Lake-U (gravure 10nm) disposera de 4 cœurs et 8 threads, avec une fréquence de base de 2,3 GHz (jusqu’à 4,4 GHz en mode boost). Le TDP est fixé à 28 W (raisonnable donc). Du côté des perfs graphiques, la GTX 1660 Ti contient 6 Go de RAM GDDR6 (12 Bbit/s) et devrait assurer des perfs très proches de celles d’une GTX 1070 et un poil en dessous d’une RTX 260. Le TDP du GPU est fixé à 80 W. Outre le modèle NUC 11 Phantom Canyon, Intel aurait dans sa besace un NUC 11 Panther Canyon avec un simple iGPU (GPU intégré). Le NUC 11 Phantom Canyon pourrait être commercialisé dans le courant du second trimestre 2020.