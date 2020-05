Microsoft aurait copié AppGet pour son Windows Package Manager

La semaine dernière, Microsoft avait réussi à créer la surprise grâce à son nouveau Windows Package Manager. Mais d’après Keivan Beigi, développeur d’un système équivalent pour AppGet, la firme aurait tout simplement copié le coeur de son travail. En effet, le développeur affirme que le constructeur est venu l’année dernière s’entretenir avec lui et obtenir une interview, avant de disparaître juste avant de sortir son propre software. Ce processus porte un nom, le Sherlocking. C’est le terme utilisé quand Apple coiffe au poteau des apps tierces en intégrant directement leurs fonctionnalités dans ses OS.

D’après Beigi, Microsoft n’a pas copié l’intégralité d’AppGet, mais plutôt le coeur du système, et tout ce qui permet son bon fonctionnement. Il va d’ailleurs arrêter de travailler sur AppGet, étant donné que la compétition semble d’ores et déjà perdue, et se dit extrêmement déçu par la façon dont Microsoft n’a pas crédité le travail de son entreprise. Ainsi, AppGet disparaîtra définitivement le premier août. La situation est détaillée dans un post Reddit, et Microsoft n’a pas encore réagi à ces déclarations.