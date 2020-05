SpaceX : le premier vol habité de la capsule Crew Dragon est décalé à samedi

A 17 minutes seulement du décollage, et alors que les astronautes Douglas Hurley et Bob Behnken étaient déjà bien installés dans la capsule Crew Dragon, la NASA a décidé de suspendre le premier vol habité de SpaceX et de le reporter à samedi prochain (30 mai). En cause, les conditions atmosphériques jugées instables, et des risques de foudre. L’administrateur de la NASA Jim Bridenstine a ainsi expliqué qu’ « il y avait trop d’électricité dans l’atmosphère ». Donald Trump avait fait le déplacement en personne afin d’assister à cette étape historique de l’aérospatiale américaine, mais un gros cumulonimbus a repoussé l’échéance. Le prochain vol se déroulera – si les conditions météo le permettent – le samedi 30 mai à 15h22 (19h22 GMT). La mission Crew Dragon revêt une importance stratégique pour les Etats-Unis. Outre la fin de la dépendance avec la Russie – les astronautes américains sont acheminés vers l’ISS à bord fusées Soyouz – le retour des vols habités américains permet de « débloquer » plusieurs projets en cours, dont une mission sur la Lune (et la première femme sur la Lune), et bien sûr à terme, le futur voyage habité vers Mars…