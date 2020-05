USA : Google attaqué en justice pour la géolocalisation forcée d’utilisateurs Android

Alors que les affaires contre Google et sa vision bien particulière de ce qu’est la vie privée, l’affaire qui suit ne va pas arranger les affaires de la firme : l’Arizona a attaqué l’entreprise en justice, avançant que cette dernière aurait suivi les utilisateurs Android et leurs données de géolocalisation sans leur consentement, même dans le cas où ils auraient fait l’effort d’aller manuellement désactiver ces fonctions GPS dans leur téléphone. Google aurait ainsi gardé les fonctions en question discrètement en processus de fond, notamment pour les applications de météo et autres navigateurs ou moteurs de recherche.

Ce n’est pas la première fois que Google est touché par ce genre d’affaires, et avait mis au point différentes solutions pour éviter cet écueil : il est ainsi devenu plus facile de supprimer les données enregistrées sur ses appareils, et les applications tierces sont surveillées de près pour éviter les abus. Malheureusement pour les utilisateurs, il reste particulièrement complexe d’éviter que la moindre donnée ne soit conservée, Mark Brnovich, avocat de l’Arizona, veut que Google paie l’équivalent de tout ce qu’il aurait pu gagner en rapport avec ces données, mais aussi une amende conséquente pour non-respect des lois anti-fraude.