Far Cry 5 est jouable gratuitement sur PC ce week-end

Après avoir offert un nombre de très bons titres pour aider à supporter le confinement, Ubisoft revient avec du goodie gratuit. Il ne s’agit cependant pas cette fois d’un jeu réellement offert, plutôt d’un week-end d’accès gratuit, mais qui serions-nous pour cracher dans la soupe. D’autant plus qu’avec Far Cry 5 et sa version du Montana, un week-end peut être largement suffisant au niveau de l’évasion et du changement d’environnement. Le camping, la communion avec la nature, la relaxation, et bien entendu l’occasionnel affrontement avec un culte violent au possible qui a pris le contrôle de la région.

La période semble en effet bien courte pour venir à bout de toute la trame principale, mais le titre regorge d’activités secondaires qui permettent de s’occuper, et l’environnement à lui seul a été suffisamment travaillé pour que l’exploration suffise à créer une expérience agréable. Promenade, récolte, chasse, et même la pêche, il y a de quoi faire. Et pour ceux qui n’auraient pas encore une connexion bien rapide, il est d’ores et déjà possible de pré-charger le jeu directement depuis Uplay, afin de pouvoir le lancer dès demain.