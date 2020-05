Henry Cavill n’en aurait pas fini avec Superman

Alors que DC peine à trouver la formule qui leur permettra de rivaliser avec l’univers cinématographique de Marvel, ayant notamment perdu les premiers rôles majeurs comme Ben Affleck et Henry Cavill après bien peu de films, ce dernier n’a finalement peut-être pas enfilé les collants bleu pour la dernière fois. Il a en effet évoqué lors d’une interview de façon bien vague qu’il n’avait pas encore fini avec le rôle du super-héros qu’il avait incarné pour Man of Steel, Batman VS Superman et le plus récent Justice League.

« La cape est toujours dans le placard », a-t-il déclaré. « Je ne vais pas rester tranquillement assis dans l’ombre pendant que l’histoire se déroule. Je n’ai pas abandonné le rôle. J’ai encore envie de beaucoup donner à Superman. Enormément de narration à faire. De vraies profondeurs en ce qui concerne l’honnêteté du personnage que je veux explorer. Je veux refléter les comics, c’est important pour moi. Actuellement, le statut, c’est : Vous allez voir. » D’après certaines sources, il ne reprendra pas le rôle pour la Snyder Cut de Justice League, mais fera plutôt une apparition dans les autres films DC à venir.