Walt Disney World va rouvrir en juillet

Alors que les différentes industries du divertissement se préparent à relancer la machine, Walt Disney World serait sur le point de lancer son plan de retour à la normale par étapes. En effet, les premières attractions du parc seront à nouveau disponibles dès le 11 juin, et le reste s’ouvrira petit à petit dans les jours suivants. Les Disney Store vont également reprendre du service, et pas uniquement aux Etats-Unis, puisqu’on annonce que l’Europe et le Japon devraient également voir leurs boutiques rouvrir bientôt. A l’instar des autres parcs d’attractions ouverts ces derniers temps, Disney World ne fera pas exception, et il faudra suivre des règles de sécurité et d’hygiène.

Pour commencer, on pourra y aller sur réservation seulement, la capacité du parc ayant été grandement diminuée. De plus, la température de tous les visiteurs sera vérifiée dès l’entrée dans le parc, et la distanciation sociale sera à respecter à tout moment. Les masques seront obligatoires, hormis dans les zones de relaxation prévues pour échapper quelques minutes à la foule. Enfin, certains événements et défilés provoquant des regroupements seront tout simplement annulés.