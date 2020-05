Disney+ : une prochaine série animée serait adaptée du jeu vidéo Kingdom Hearts

Jeu vidéo « hybride », Kingdom Hearts réunit les personnages de Disney et de la saga vidéoludique Final Fantasy. Le troisième volet de la franchise a battu tous les records, une popularité qui n’aurait pas laissé insensible les dirigeants de Disney+ : il se murmure en effet qu’une des prochaines séries animées de Disney+ sera directement adaptée du jeu vidéo de Square Enix ! Rien n’a encore filtré sur le scénario de ce « Disney+ Originals », mais l’on sait tout de même que l’histoire devrait mettre en scène les personnages Sora, Dingo et Donald (et Cloud alors ?). Disney devra sans doute hisser la barre technique assez haut pour ne pas décevoir les fans : Kingdom Hearts 3 est en effet un véritable enchantement visuel, certains passages étant presque dignes d’un film d’animation Disney en 3D (on a dit « presque »).