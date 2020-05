Samurai Shodown – NeoGeo Collection : tous les jeux de la série et un épisode inédit, cet été sur consoles et PC (trailer)

SNK pense aux amateurs de baston vidéo-ludique un peu esseulés sur cette génération de consoles. Histoire de fêter dignement les 30 ans de la licence, Samurai Shodown – NeoGeo Collection regroupera les 6 titres de la série de jeu de combat à l’arme blanche + 1 titre totalement inédit, soit Samurai Shodown, l’original de 1993, Samurai Shodown II (1994), Samurai Shodown III : Blades of Blood (1995), Samurai Shodown IV : Amakusa’s Revenge (1996), Samurai Shodown V (2003), Samurai Shodown V : Special (2004) ainsi que Samurai Shodown V : Perfect, un épisode totalement inédit et que SNK qualifie de « vrai chef-d’œuvre final de la NeoGeo ». Le jeu avait été développé dans la foulée de Samurai Shodown V : Special, mais SNK avait finalement choisi de ne pas le commercialiser (alors que les nouveautés semblent assez conséquentes (nouveaux éléments narratifs, nouvelles fins, etc.). Les combats online en 1 contre 1 seront disponibles sur tous les titres et un mode Musée permettra de découvrir des documents de travail inédits des équipes de développement. Samurai Shodown – NeoGeo Collection sera disponible cet été sur Pc (Epic Games Store), PS4, Xbox One et Nintendo Switch.