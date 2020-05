Pour la 1ère fois, Twitter signale un tweet de Donald Trump comme trompeur

Twitter s’est attardé à un tweet posté par Donald Trump. Le réseau social estime que les informations publiées par le président des États-Unis peuvent être trompeuses, d’où l’intérêt d’alerter tout le monde avec une mention sous chaque message. C’est une première pour Donald Trump.

Voici le tweet en question :

Les utilisateurs de Twitter ont le droit à un message « Obtenez les faits sur le vote par correspondance » s’ils voient le tweet de Donald Trump. Le message renvoie vers ce lien.

Cette décision, qui est une première dans le cas du président américain, n’a pas du tout plus à Donald Trump. Dans un nouveau tweet, il estime que Twitter « interfère l’élection présidentielle américaine de 2020 ». Et d’ajouter : « Twitter étouffe complètement la LIBERTÉ DE PAROLE et moi, en tant que président, je ne vais pas laisser cela se produire ! ».

….Twitter is completely stifling FREE SPEECH, and I, as President, will not allow it to happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020