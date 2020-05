USA : Des drones Zipline livrent des ressources médicales

Alors que les Etats-Unis pensent apercevoir la lumière au bout du tunnel du COVID-19, le pays manque encore cruellement d’équipement dans bien des hôpitaux, notamment dans les grandes villes. C’est pourquoi de nouvelles méthodes de livraison sont en train de voir le jour en ce qui concerne le monde médical : les drones de Zipline ont en effet commencé à livrer du matériel aux professionnels de santé. En plus de fournir les ressources relativement vite, cette méthode présente un avantage considérable en période d’épidémie, puisque les livraisons s’effectuent sans qu’un seul contact humain soit nécessaire.

Le gouvernement, face à la crise, a autorisé exceptionnellement et dans l’urgence l’opération. Keller Rinaudo, PDG de la firme, a réagi avec une déclaration : « L’utilisation de drones sans contact en tant que méthode logistique va devenir un outil important dans l’effort demandé. Le travail en cours en Caroline du Nord va fournir au reste du pays un plan pour bâtir le système de santé le plus robuste et réactif possible. » Tout a effectivement été pensé pour que les livraisons se fassent le plus facilement possible : une fois arrivés à destination, les drones relâchent leur contenu grâce à de petits parachutes, ce qui permet aux hôpitaux de les recevoir sans prévoir d’infrastructure particulière à cet effet. Ce n’est pas la première fois que l’entreprise est confrontée à une telle situation, puisqu’en 2016, elle avait déjà livré du sang au Rwanda, avant d’arriver au Ghanda en 2019.