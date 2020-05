Les publicités arrivent dans les matchs officiels League of Legends

Alors que le Championship Series Summer Split est sur le point de commencer, faisant ses débuts le 13 juin, Riot Games a préparer quelques nouveautés pour rendre la faille de l’invocateur plus attractive pour les sponsors : des espaces publicitaires seront désormais disponibles directement en jeu sous la forme de différentes bannières, que les sociétés pourront louer, obtenant ainsi une visibilité accrue pendant les plus gros événements officiels. Vu le nombre de jeux qui ont déjà mis ce genre de systèmes en place, on se demande comment le studio n’y a pas pensé avant.

« Nous sommes déterminés à créer un environnement qui rappelle l’énergie des stades des sports traditionnels et nous continuerons à y travailler » a déclaré Riot Games. Pour s’assurer que les joueurs n’auront pas de problème avec ces nouveaux visuels, le studio a assuré que seuls le public pourra voir ces changements. MasterCard a d’ores et déjà annoncé son partenariat, en publiant sur Twitter une photo accompagnée d’une déclaration, pour que l’on puisse se faire une idée de ce que donneront ces espaces publicitaires en jeu.