Tianwen : la Chine lancera bientôt une sonde et un mini-Rover vers Mars

Le programme spatial chinois aura finalement été peu impacté par la pandémie. L’agence spatiale chinoise vient de confirmer que la mission Tianwen, dont le lancement était prévu initialement au mois de mars, démarrera in fine en juillet. La mission Tianwen consiste à envoyer une sonde et un mini-rover sur Mars, un objectif d’autant plus stratégique que les seuls Rover martiens en activité sont de conception américaine. Les échecs successifs du premier atterrisseur Russe Mars 3, de Nozomi (Japon) ou de Schiaparelli (ESA) illustrent les difficultés de l’entreprise. Si le lancement ne subit plus de report, il faudra encore attendre 7 mois avant que la sonde ne rejoigne l’orbite martienne.

Rendu 3D de l’atterrisseur chinois qui se posera – peut-être – sur Mars en 2021. La petite rampe permettra d’acheminer un mini-Rover jusqu’à la surface de Mars

La Chine embraye sur Mars quelques mois seulement après avoir été la première nation à poser un atterrisseur sur la face cachée de la Lune. L’empressement de la Chine s’explique aisément, car la course vers Mars est lancée, et les participants sont nombreux : outre la Chine, les Émirats Arabe Unis, l’Inde, ou l’Europe (mission ExoMars, décalée en 2022) tenteront eux aussi de lancer leur mission martienne dans les mois ou les années qui viennent. Les Etats-Unis restent loin au dessus de cette mêlée, avec déjà 4 Rovers posés sur Mars et un cinquième – Perseverance – qui sera lancé dès cet été.