HTC lancerait un nouveau smartphone haut de gamme 5G en juillet

On ne peut pas dire que HTC se fasse remarquer dans le milieu des smartphones, et ce depuis un bon bout de temps maintenant. Si on prend le marché du haut de gamme par exemple, il faut remonter à 2018 pour avoir un modèle de HTC. Il s’agissait du HTC U12+ en l’occurrence. Mais la marque n’a pas totalement dit son dernier mot.

Le HTC U12+, sorti il y a deux ans

Si l’on en croit des informations émanant de Chine, HTC prépare un nouveau smartphone haut de gamme pour le mois de juillet. Il aurait le processeur Snapdragon 865 sous le capot, ce qui lui permet d’avoir les meilleures performances du moment. Côté design, le smartphone ressemblerait au HTC U12+, à l’exception qu’il aurait des bordures plus fines autour de l’écran. Le reste des caractéristiques techniques n’est pas dévoilé pour l’instant, si ce n’est que le support de la 5G serait au rendez-vous. Disons que c’est le minimum pour un smartphone haut de gamme en 2020.

Il se murmure également que HTC prévoit un autre smartphone, pour juin cette fois. Il s’agirait d’un milieu de gamme avec un processeur Snapdragon 660/665. Le support de la 5G ne serait pas au rendez-vous avec ce modèle.