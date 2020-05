Samsung Galaxy Note 20+ : des rendus dévoilent le design de 6,9 pouces

Le design général du Galaxy Note 20+ se dévoile aujourd’hui grâce à OnLeaks. Le prochain smartphone haut de gamme de Samsung sera encore plus grand que le Galaxy Note 10+ : 6,9 pouces au lieu de 6,8 pouces.

Le Galaxy Note 20+ va reprendre beaucoup d’éléments du Galaxy Note 10+ visuellement parlant. On retrouve toujours un écran légèrement incurvé sur les bords, le même emplacement pour le port USB-C et le S Pen, toujours une prise jack absente et un écran qui occupe toute la surface avec un trou sur la partie pour loger le capteur photo frontal.

Le seul changement notable est à l’arrière au niveau des capteurs photo. La Galaxy Note 10+ avait les trois capteurs de l’appareil photo dans un seul module et laissait le capteur ToF (temps de vol) et le flash sur le côté droit avec des découpes sur la vitre. Le Galaxy Note 20+ va placer tout cela dans un module plus grand. Il y a toujours trois capteurs, mais la rumeur veut que Samsung abandonne le capteur ToF. En outre, le module va ressortir comme sur le Galaxy S20 Ultra.

Le Galaxy Note 20+ est annoncé pour faire 165 x 77,2 x 7,6 mm. L’épaisseur passe à 10,6 mm si on prend en compte le module photo qui dépasse à l’arrière.

Samsung devrait annoncer son Galaxy Note 20+ (et le Galaxy Note 20) au mois d’août si l’on se base sur le calendrier habituel de sortie.