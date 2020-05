Pour la première fois de son histoire, SpaceX va envoyer des astronautes dans l’espace

C’est une première historique pour l’aérospatiale, et une première encore plus importante sans doute pour Elon Musk et toutes les équipes d’ingénieurs : ce mercredi 27 mai, la société spatiale privée SpaceX va envoyer des hommes dans l’espace. Deux astronautes chevronnés de la NASA, Bob Behnken (49 ans) et Doug Hurley (53 ans) décolleront vers l’ISS à 16h33 (20h33 GMT), bien installés à bord d’une capsule Crew Dragon. La fusée Falcon 9 ne mettra que quelques poignées de minutes pour rejoindre l’orbite terrestre, mais il faudra en tout et pour tout près de 19 heures pour que le Crew dragon et son équipage s’arriment enfin à l’ISS (Station Spatiale Internationale).

Donald Trump en personne assistera au décollage, une présence qui illustre toute l’importance stratégique de la mission Demo-2 : il s’agit rien moins pour les Etats-Unis de ne plus dépendre de la Russie pour les vols spatiaux habités. Jusqu’ici en effet, les astronautes (de tous pays) rejoignaient l’ISS a bord de vaisseaux russes Soyouz. Gageons que si tout se déroule sans encombres, Elon Musk l’insatiable aura déjà les yeux rivés sur l’avenir et la future mission habitée Starship qui devra cette fois emmener des hommes… jusqu’à Mars.