Les tests publics PC de Halo 3 débuteront en juin

La Masterchief Collection disponible sur PC va bientôt s’étoffer d’après Microsoft. Après avoir sorti il y a peu Halo 2, sa suite et fin de la trilogie originale Halo 3 serait sur le point d’arriver. C’est du moins ce qu’on peut se dire, étant donné que 343 Industries vient d’annoncer que les tests publics vont être lancés dans les semaines à venir. Plus précisément, le titre arrivera en beta ouverte « dans la première moitié du mois de juin », soit un mois après la sortie officielle du remaster de l’opus précédent. Seuls les participants du programme gratuit Halo Insider pourront participer à cette phase de test.

Et ce n’est pas une mince annonce, qui devrait convaincre les fans hésitants : Halo 3, en plus d’être la conclusion de l’arc narratif de la trilogie originale épique à souhait, est un titre particulièrement réussi au niveau de son gameplay, qui avait à sa sortie conquis critiques comme joueurs. C’est malheureusement aussi le meilleur jeu de la licence, qui a été particulièrement décevante depuis. L’occasion pour le studio de montrer ce qu’il a appris, pour proposer un jeu frais et attirant pour les vétérans comme les néophytes.