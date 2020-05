Google travaille sur un chiffrement end-to-end pour ses messages RCS

Le RCS est un nouveau format majeur que l’on voyait en grand remplaçant et digne successeur des SMS et MMS, qui ont véritablement lancé le monde de l’hyper-communication que nous connaissons aujourd’hui. Malheureusement, le manque de réelle sécurité comprise dans le système d’origine, surtout au niveau du chiffrement, retardait considérablement l’arrivée du standard. Mais cet obstacle pourrait bientôt appartenir au passé : 9to5Google vient de découvrir des preuves selon lesquelles Google serait activement en train de travailler sur la conception d’un chiffrement end-to-end pour son service de messagerie Google Messages.

Si tous les détails du fonctionnement de ce concept sont encore bien flous, on sait cependant qu’il sera possible de choisir quelles apps auront accès à ces messages en version non-cryptée. Il serait également logique que les deux participants d’une conversation aient une application compatible pour pouvoir bénéficier de cette sécurité supplémentaire. Même si le nombre d’applications compatibles devrait quelque peu restreindre le choix des utilisateurs dans les premiers temps, ce nouveau format devrait avec le temps se démocratiser avec l’arrivée de mesures de sécurité concrètes, et s’incruster dans de plus en plus d’apps de messagerie.