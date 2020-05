Des YouTubeurs ont fabriqué un gant Iron Man, cutter plasma inclus

L’équipe de The Hacksmith, une chaîne YouTube spécialisée dans la conception de gadgets issus de la pop-culture, a encore frappé. Aussi créatifs qu’ingénieux et bricoleurs, ces super-geeks ont notamment créé un protosabre impressionnant, et un arsenal bluffant d’équipements connus de super-héros. Ils se sont cette fois attaqués à Tony Stark, un des personnages les plus geeks et les plus populaires de Marvel. Mais ce qui le caractérise le plus, c’est certainement l’exo-armure Iron Man : elle permet le vol, une protection robuste, et dispose surtout de gadgets et armes en tous genres.

Et parce que l’équipe a le goût du détail (et du danger), le gant armé d’un cutter plasma est également sorti de l’établi. Faute de laser, on s’en contentera. Il s’agit en l’occurrence de plasma surchauffé, servant habituellement à souder. Même si le dispositif est un peu plus encombrant que l’original, puisqu’il faut porter un sac à dos spécial pour alimenter la bête, il faut admettre que le résultat est plus que satisfaisant. Le côté bricolé de l’appareil n’est d’ailleurs pas sans rappeler l’armure faite à partir de pièces détachées du premier film.