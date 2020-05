Une démo gameplay pour Iron Man VR

Après des retards qui n’en finissent plus, on dirait bien qu’Iron Man VR est sur le point de sortir : il est prévu pour le 3 juillet prochain, soit dans quelques semaines seulement, après plusieurs décalages causés par le coronavirus qui a considérablement modifié bien des calendriers de sortie. Et pour marquer le coup, Sony a décidé de rendre disponible directement sur son PlayStation Store une démo « extended cut » du titre. On pourra y faire la mission Malibu, introduction aux bases du jeu, mais aussi une cinématique interactive, Out of the Blue, une mission Stark Jet, mais aussi différents défis de vol ou de combat.

Et le jeu n’arrivera pas seul au mois de juillet : un bundle PlayStation VR sortira à la même date que le titre, fourni avec le Blu-ray Iron Man VR, le casque PlayStation VR, une PlayStation Camera et deux manettes PlayStation Move. On peut d’ores et déjà le pré-commander dans certains pays du continent américain, pour un tarif avoisinant les 350 dollars. Pour les indécis qui n’auraient pas encore de PS VR, le studio a tout de même publié une vidéo de gameplay pour qu’on puisse se faire une meilleure idée de ce que proposera le jeu.