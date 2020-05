HBO fait don du budget dédié à son Emmy Party aux associations de lutte contre le COVID-19

Récompenser les créateurs et performances n’est pas le seul point important des Emmy : c’est aussi l’occasion pour les studios d’organiser des soirées luxueuses et démesurées pour créer des rencontres. Mais cette année, alors que l’événement principal en présentiel sera très certainement fait virtuellement, cette petite fête n’a plus vraiment lieu d’être. Aussi, HBO a décidé de faire don du budget qui y était dédié, soit un million de dollars, au Mayor’s Fund for Los Angeles Emergency COVID-19 Crisis Fund, une organisation luttant contre le coronavirus et soutenant les plus touchés.

Casey Bloys, président de HBO Programming, a déclaré : « De la part de Bob Greenblatt et moi-même, nous sommes fiers de faire cette contribution de HBO au lieu de l’utiliser pour notre fête des Emmy traditionnelle, et événements FYC (For Your Consideration). Je suis extrêmement fier de tous nos shows nominés aux Emmy cette année, et j’espère qu’ils recevront la reconnaissance que je pense être largement méritée pour tous nos talentueux collaborateurs, devant comme derrière les caméras. Nous attendons avec impatience de pouvoir retourner faire le travail que nous aimons. »