Disney lance officiellement Zenimation

Disney vient de rendre disponible son nouveau concept, Zenimation. Il s’agit d’une collection d’expériences audiovisuelles, où les images des différents films du studio sont liées ensemble par des transitions basées sur le mouvement, ou même le son, le tout pour créer un environnement relaxant au possible. Et quelque part, le moment est particulièrement bien choisi pour diffuser un projet comme celui-ci : entre une épidémie mondiale, un confinement à très grande échelle, et un avenir économique anxiogène (et c’est peu de le dire), un peu de zen et de magie Disney ne fera certainement pas de mal.

On retrouve ainsi les images de grands classiques comme Le Roi Lion ou Aladdin, mais aussi des oeuvres plus récentes comme Zootopia et La Reine des Neiges 2, sur lesquels des sons reposants de pluie, de vent, et même d’animaux ont été placés. Ce contenu est trié en différentes catégories, chacune correspondant à une ambiance différente, le tout disponible sur Disney +. Pour les amateurs d’ASMR et autres expériences relaxantes, on ne peut que vous conseiller d’aller y jeter un oeil, surtout en cette période difficile.