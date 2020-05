Fallout Shelter arrive sur Tesla

Il y aura bientôt un an, Todd Howard, tête de Bethesda devenu un bien triste symbole ces derniers temps, avait annoncé que Fallout Shelter serait un jour disponible dans les véhicules Tesla. C’est maintenant chose faite, ou pratiquement : la mise à jour logicielle 2020.20 a apporté le jeu dans les voitures du constructeur, même si toutes n’ont pas encore eu droit à cette dernière version. Le titre rejoint donc la liste de jeux disponibles sur l’écran des Tesla, aux côtés de Super Breakout, Cuphead, Stardew Valley, Missile Command, Asteroids, Lunar Lander et Centipede.

Notons que la mise à jour précédente avait également amélioré la difficulté du backgammon et du jeu d’échecs présents. Quant à la 2020.20, elle a apporté quelques fonctionnalités et modifications supplémentaires, comme la possibilité de modifier les contrôles des fonctions vidéo grâce au volant sur Theater Mode, la plateforme permettant de streamer des vidéos (et bien entendu uniquement activée quand le véhicule est garé). De même, Trax, le système d’enregistrement de chansons, a été amélioré, permettant de modifier les notes d’un morceau grâce à une « vue piano ».