Les Special Olympics organisent un événement virtuel autour de Forza 7

Deux ans après un premier partenariat réussi avec Xbox, les Special Olympics reviennent cette année avec un nouvel événement e-sports pour cet été. A cause de l’épidémie de COVID-19, les Jeux Olympiques comme les Special Olympics ont été reportés à l’année prochaine, aussi c’est l’occasion ou jamais de faire preuve de créativité pour les organisateurs : 35 athlètes représentant 11 pays iront ainsi s’affronter sur Forza Motosports 7 le 30 mai. Les parties seront suivies d’une remise de prix, également virtuelle, qui sera organisée et se déroulera directement sur Minecraft.

Mais réunir différentes communautés autour d’un événement commun n’est pas le seul but de cet événement. L’organisation en profitera également pour partager ses valeurs, et présenter différentes informations sur son but, mais aussi sur la façon de la rejoindre en tant que bénévole. Microsoft fera également don d’une partie des récompenses de son programme Microsoft Rewards, et chaque spectateur pourra participer à sa façon, soit en achetant des récompenses avec des points, soit en faisant directement un don. L’événement débutera le 30 mai, et sera diffusé sur Mixer, YouTube et Twitch.

We're excited to announce the 2020 Special Olympics @Xbox Virtual Gaming Event featuring @ForzaMotorsport, in partnership with @Microsoft!

More about the event, helping to keep our athletes connected during these times: https://t.co/TnHwpfi7aL #ChooseToInclude #XboxSOgaming pic.twitter.com/cYbnFiAKjn

— Special Olympics (@SpecialOlympics) May 21, 2020