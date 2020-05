Days of Play 2020 : Sony relance ses promos pour les jeux PS4, le PS Plus, le PS Now et le PS VR

Sony annonce aujourd’hui le retour des Days of Play, à savoir une période de promotions pour tout l’écosystème PlayStation. Cela va des jeux PlayStation 4 au PlayStation VR, en passant par le PlayStation Plus et le PS Now.

Les Days of Play commenceront chez les revendeurs participants en Europe, Australie, Nouvelle-Zélande et dans d’autres régions sélectionnées le 25 mai. Les offres seront disponibles jusqu’au 8 juin. En France, des offres seront disponibles sur les abonnements PS+ 12 mois et PS Now 12 mois (-30%) et vous profiterez de réductions allant jusqu’à -50€ sur une sélection de jeux PS4 jusqu’à épuisement des stocks disponibles.

Sony partage les éléments suivants sur son blog :

30% sur l’abonnement PS+ 12 mois

30% sur l’abonnement PSNow 12 mois

Days Gone à 19,99 € au lieu de 69,99 € (soit 50,00 € de remise)

Deathstranding à 29,99€ au lieu de 69,99€ (soit 40€ de remise)

Nioh 2 à 49,99 € au lieu de 69,99 € (soit 20,00 € de remise)

Dreams à 29,99€ au lieu de 39,99€ (soit 10€ de remise)

Marvel’s Spider-Man GOTY à 29,99 € au lieu de 49,99 € (soit 20,00 € de remise)

PS VR Starter Pack à 199,99 € au lieu de 299,99 € (soit 100,00 € de remise)

PS VR Mega Pack à 229,99 € au lieu de 329,99 € (soit 100,00 € de remise)