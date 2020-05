Microsoft Edge ajoute la synchronisation des extensions

Microsoft a mis à jour son navigateur Edge vers la version 83. L’une des nouveautés intéressantes est la synchronisation des extensions. Cela existe déjà sur Chrome et Firefox pour le coup.

L’idée est simple : Microsoft Edge va garder en mémoire les extensions qui sont installées et va automatiquement les réinstaller quand l’utilisateur lancera Microsoft Edge sur un nouvel appareil et se connectera avec le même compte. Il n’est plus nécessaire d’installer manuellement les extensions une par une.

Pour activer cette synchronisation, il faut cliquer sur les trois petits points en haut à droite de Microsoft Edge et choisir Paramètres. Il faut ensuite cliquer sur la partie dédiée à la synchronisation puis activer l’option consacrée à la synchronisation des extensions. Une méthode alternative consiste à entrer edge://settings/profiles/sync dans la barre d’URL, valider et activer l’option.

La mise à jour du navigateur est aussi l’occasion de laisser des cookies en place sur certains sites quand l’option pour supprimer tous les cookies à la fermeture de Microsoft Edge est activée. Il y a par ailleurs un système automatique de bascule de profils, du mieux pour le système de sécurité Microsoft Defender SmartScreen et les Collections dans lesquelles il est maintenant possible de faire un glisser/déposer pour mettre des pages de côté.