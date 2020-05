Whatsapp teste l’ajout de contacts via QR code

Parce qu’ajouter un contact n’est pas la fonction la plus passionnante des applis smartphones, et que copier/coller une dizaine de numéros est apparemment bien trop long pour certains, Whatsapp a lancé en phase de test une nouveauté qui devrait permettre à ses utilisateurs d’ajouter des connaissances directement par le biais d’un QR code. On retrouve cette fonction dans le menu des paramètres de l’application, où il est possible d’ajouter les codes des autres, d’avoir accès au sien, voire de le désactiver au cas où un indésirable aurait pu le trouver.

Jusqu’ici, l’application ne disposait pas d’une liste de contacts à proprement parler, se basant plutôt sur celle du portable de l’utilisateur, ce qui créait une étape supplémentaire quand on souhaitait ajouter quelqu’un. Les QR codes devraient donc faciliter quelque peu le procédé tant que l’on se trouve en présentiel : pour ajouter un contact en ligne, il faudra rester sur les méthodes traditionnelles. Le système étant actuellement en beta sur iOS et Android, on ne sait pas encore quand il sera déployé en version 1.0, mais vu la fonction testée, il ne devrait pas y avoir trop d’attente.