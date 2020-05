Silent Hill pourrait faire son grand retour sur PlayStation 5

Silent Hill, le jeu d’horreur culte de Konami, pourrait faire son grand retour en exclusivité sur PS5, huit ans après sa dernière sortie ! Après quelques premières rumeurs au mois de mars, l’ « insider » Dusk Golem affirme aujourd’hui que le jeu serait bien en préparation sur la prochaine console de Sony. Le Silent Hill de la PS5 serait pris en charge par SIE Japan Studios, dirigé depuis peu par le français Nicolas Doucet. Le papa d’Astrobot semble décidément avoir toute la confiance des dirigeants de Sony. Mieux encore, Silent Hill PS5 serait déjà jouable en interne, le projet ayant été démarré en 2019. Last but not least, Keiichiro Toyama, créateur du tout premier Silent Hill, serait de nouveaux aux manettes de ce projet ambitieux. Sony n’a toujours pas dévoilé le design de la PS5 ou le line-up des titres qui seront disponibles lors du lancement, mais cette « info » de dernière minute donne vraiment envie de croire aux rumeurs d’une Keynote PS5 début juin…