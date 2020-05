Civilization 6 est gratuit sur l’Epic Games Store

Depuis son arrivée sur ce marché, l’Epic Games Store présente pour argument principal des jeux gratuits proposés chaque semaine. Et s’il s’agit d’ordinaire de titres plutôt bons, depuis les débuts des dernières soldes de la plateforme, Epic a frappé fort en offrant Grand Theft Auto 5. Cette semaine, c’est la dernière entrée de la franchise mythique de jeux en 4X Civilization qui est proposée : il suffit d’un compte Epic, après quoi on peut aller directement sur la page du jeu pour l’ajouter définitivement et gratuitement à sa bibliothèque de jeux.

Même s’il est sorti il y a déjà quatre ans, Civilization 6 propose encore une expérience inégalable bien que résolument classique du genre. Le nouveau système de districts permet aux joueurs une personnalisation poussée de chacune de leurs villes, et la progression se fait généralement de façon beaucoup plus dynamique et organique que dans les opus précédents. Les extensions ont également apporté des nouvelles fonctionnalités, même si elles ne sont malheureusement pas incluses dans l’offre, et un nouveau season pass vient d’être annoncé, qui devrait contenir les prochains contenus à venir, qui apporteront de nouveaux peuples ainsi que de nouveaux systèmes de jeu.