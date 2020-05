Un nouveau Season Pass arrive pour Civilization 6

Quatre ans après la sortie du dernier opus de la franchise Civilization, Firaxis et 2K Games n’ont semble-t-il pas fini de travailler dessus. L’éditeur vient en effet de révéler le prochain season pass de Civilization 6, qui s’annonce pour le moins massif. Composé de six DLC, qui sortiront tous les deux mois à compter du 21 mai, il commencera ainsi sur le pack Maya et Gran Colombia. En plus des deux nouveaux leaders, on y trouvera un mode de jeu supplémentaire, mais aussi de nouvelles cité-états, ressources, et bien plus encore selon le teaser.

Le pack d’après sera centré sur l’Ethiopie, et devrait être tout aussi riche en nouveautés apportées au gameplay. Si toutes les sorties sont aussi conséquentes, ce season pass pourrait bien apporter une mise à jour massive aux systèmes de jeu de Civilization 6. Et au prix annoncé de 40 dollars, nous n’en attendons pas moins. Avec tout ce nouveau contenu, le titre pourra raviver l’intérêt des joueurs les plus anciens, mais les néophytes sont également gagnants, puisqu’ils pourront trouver là une expérience des plus complètes pour se lancer dans le monde du 4X.