Facebook annonce Workplace Rooms, sa réponse à Zoom

Après avoir lancé il y a peu Messenger Rooms, un premier pas vers un produit pour concurrencer Zoom sur le marché des visio-conférences, Facebook s’apprête à passer à l’étape supérieure, et vient d’annoncer Workplace Rooms. Les fonctionnalités d’appels vidéo vont donc rejoindre Workplace, la réponse du réseau social à Slack clairement plus orientée business que Messenger ou les autres outils de la firme. On devrait retrouver dans cette nouveauté à venir toutes les fonctionnalités et intégration au sein des autres produits de la firme, comme bien entendu Facebook, mais aussi Instagram ou Whatsapp.

Le produit final devrait être très similaire à Messenger Rooms : les appels vidéos peuvent accueillir jusqu’à 50 participants, sans aucune limite en ce qui concerne la durée. De plus, seul le créateur d’un appel aura besoin d’un compte Workplace : participer ne nécessitera aucune inscription, il faudra simplement cliquer sur un lien d’invitation pour rejoindre le salon voulu. Enfin, pour éviter les intrusions, il sera possible de verrouiller son salon. Le service de Facebook devrait donc gagner quelques utilisateurs avec son orientation plus « sérieuse », et a dépassé les 5 millions de clients en mars.