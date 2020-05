Tenet : nouvelle bande-annonce du film de Christopher Nolan

Une deuxième bande-annonce pour Tenet a été mise en ligne. Le nouveau film de Christopher Nolan est attendu au vu de l’ambiance et de l’histoire avec le voyage dans le temps.

La bande-annonce montre des scènes d’action dans plusieurs pays, dont une avec un Boeing 747 traversant un bâtiment. Une autre scène montre une fusillade intense dans une salle pleine de gens qui semblent assommés ou endormis. Quelques personnages mentionnent également le fait de sauver « des gens qui ont besoin de nous dans le futur » et comment ils devront « inverser le cours du temps ».

John David Washington joue le rôle principal et Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia et Michael Caine l’accompagnent. Kenneth Branagh, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Himesh Patel, Denzil Smith, Martin Donovan et Sean Avery complètent le casting.

Quand sortira Tenet ? La date n’a pas bougé : c’est toujours prévu pour le 17 juillet 2020 aux États-Unis et pour le 22 juillet 2020 en France. Bien évidemment, il est difficile de savoir si ce sera maintenu avec la crise sanitaire. Mais une chose est certaine : le film sortira d’abord au cinéma et non en VOD comme certains studios ont choisi de le faire pour d’autres titres. C’est tellement certain que la bande-annonce l’indique à la toute fin.