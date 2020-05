Google Pixel 4a : annonce en juillet et sortie pour plus tard ?

Il y a du retard chez Google pour le Pixel 4a, alors que le smartphone est prêt. Il aurait dû être annoncé en mai lors de la Google I/O, mais la conférence a été annulée. Il a ensuite été question d’une présentation en juin et voilà que Google aurait encore reporté la date.

Selon Jon Prosser et David Ruddock d’Android Police, la présentation est maintenant prévue pour le mois de juillet. « Les délais ont été repoussés en raison des conditions du marché et non de la chaîne d’approvisionnement. Les exemplaires sont prêts à être expédiés », assure Jon Prosser.

Il évoque aussi les dates de sortie. Le Pixel 4a noir serait disponible à partir du 6 août. Il faudrait par contre attendre le 1er octobre pour avoir le Pixel 4a bleu. Pourquoi un tel délai ? Ce n’est pas précisé. En outre, le smartphone ne devrait pas supporter la 5G.

Tout ceci va-t-il avoir un impact sur le Pixel 5 ? Google a pris l’habitude de dévoiler ses smartphones haut de gamme au mois d’octobre et la situation pourrait être différente cette année, selon Jon Prosser. Mais il s’agit plus d’un sentiment que d’une information certaine à ce stade.

Timelines got pushed due to market conditions – not due to supply chain. Units are ready to ship.

I’m confused too, but here’s what I know 👇

Can confirm via my own source that it now appears Pixel 4a will be delayed into July. No exact timeframe. No idea if it could get delayed further.

— David "bury me with my golden arm" Ruddock (@RDRv3) May 21, 2020