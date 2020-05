Promotions : l’Amazon Prime Day reporté à septembre cette année

Le Prime Day, le jour où Amazon propose des réductions sur de nombreux produits disponibles sur sa boutique en ligne, aura lieu plus tard cette année en raison de la crise sanitaire. Ce sera en septembre au lieu d’être en juillet, selon le Wall Street Journal.

Cette mesure permettra au géant du commerce de préparer le terrain pour l’expédition d’une plus grande variété de produits, selon le Wall Street Journal. Il précise que l’entreprise est maintenant en mesure de traiter les commandes plus rapidement dans ses entrepôts et de créer de la place pour plus de stocks.

Amazon n’annonce généralement pas officiellement la date du Prime Day avant la mi-juin ou la fin du mois de juin. Si le Prime Day a effectivement lieu en septembre, Amazon pourrait attendre encore plus longtemps avant de donner une date officielle.

L’arrivée du Prime Day pourrait probablement être un avantage non seulement pour Amazon mais aussi pour l’ensemble des commerçants, dont beaucoup ont été soumis à de fortes pressions pendant la pandémie. Ces dernières années, le Prime Day est devenu un jour de promotions important pour l’ensemble du secteur, avec des centaines d’enseignes concurrentes qui organisent des ventes parallèles.