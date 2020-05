Valorant : le FPS compétitif de Riot Games a enfin une date de sortie

Valorant fait l’actualité JV depuis quelques semaines, et ce n’est sans doute pas prêt de s’arrêter : le FPS compétitif de Riot Games, prochaine star des tournois eSport, sera disponible pour tous sur PC le 2 juin prochain. En revanche, les joueurs qui participaient à la bêta fermée devront plier bagage dès le 28 mai (soit quand même quelques jours sans Valorant, pour les plus accrocs).

Valorant est un FPS compétitif qui propose des affrontements entre deux équipes de 5 joueurs. Chaque combattant dispose de coups et compétences spéciales, à l’image d’Overwatch.

Sans fournir plus d’explications, Riot Games précise en outre que le jeu ne sera pas disponible en Inde, au Vietnam et dans les régions du Moyen-Orient. Dès le 2 juin, Valorant proposera plusieurs modes de jeu; des agents et des cartes inédites (qui n’étaient donc pas présentes dans la bêta fermée). Déjà intronisé « meilleur concurrent d’Overwatch », Valorant semble bien parti pour boucsuler le champion d’Activision-Blizzard.