Les Simpson : le format d’origine proposé le 28 mai sur Disney+

Disney+ est le service de streaming à choisir pour voir Les Simpson. Il y a 30 saisons disponibles et les premiers épisodes commencent à dater maintenant, à tel point qu’ils étaient au format 4:3 à leur sortie. Mais ils ont été mis en 16:9 sur Disney+, ce qui n’a pas plu aux abonnés. Du changement arrive la semaine prochaine.

WOO HOO! We love a prediction for #TheSimpsons , especially coming from @AlJean himself in 2015. Episodes in original 4:3 aspect ratio are coming to #DisneyPlus on May 28. #DisneyBundle pic.twitter.com/WxEs9TC5D5

Sur Twitter, Disney+ reprend un tweet d’Al Jean, qui travaille sur Les Simpson. Il annonce que le format 4:3 d’origine sera disponible pour les épisodes de la série sur Disney+ à partir du 28 mai. Bien évidemment, les épisodes qui ont été conçus en 16:9 dès le début resteront dans ce format.

Disney a tenu sa promesse en tout cas. Le mois dernier, le groupe annonçait que le nécessaire allait être fait à la fin du mois de mai. C’est effectivement ce qui va se passer.

Le retour du 4:3 est attendu par certains fans de la série parce qu’il s’agit du format d’origine et, surtout, parce que certaines blagues visuelles ne fonctionnent plus avec le format 16:9. Un exemple ci-dessous avec la partie supérieure de l’image qui est coupée avec le format 16:9.

All the classic Simpsons episodes on Disney+ are in cropped widescreen format — this means you miss out on tons of great visual jokes, like how Duff, Duff Lite and Duff Dry all come from the same tube. pic.twitter.com/cTy9adulFl

— Tristan Cooper (@TristanACooper) November 12, 2019