Instagram va aider les créateurs utilisant de la musique à respecter les copyrights

Alors qu’Instagram vient de publier une mise à jour sur son blog, rappelant les règles de respect des copyright, et donc d’utilisation de la musique dans les vidéos des utilisateurs, l’app va s’équiper pour aider ces derniers à rester dans le droit chemin sans utiliser de contenu musical qui leur est interdit. Qu’il s’agisse de vidéos en live, de Stories, ou du reste du contenu, une notification arrivera sur l’écran des vidéos concernées, prévenant les utilisateurs des mesures qui seraient prises s’ils ne changent pas leur bande-son, soit en retirant directement le son des vidéos, soit en les bloquant.

Ainsi, les créateurs et streamers live auront donc le temps de réagir et d’adapter leur contenu à la loi et aux licences en vigueur. Les explications en cas de suppression seront de plus clarifiées, afin que les utilisateurs puissent régler le souci au plus vite. La firme a également profité de l’occasion pour rappeler ses règles lorsqu’on utilise de la musique : les Stories et vidéos de concerts musicaux permettent l’utilisation illimitée de musique. Cependant, en ce qui concerne les vidéos en live ou pré-enregistrées et postées sur les fils, des limitations entrent en jeu, aussi l’entreprise conseille d’utiliser des extraits courts, de ne pas employer plusieurs chansons différentes, et bien sûr de ne pas faire de la musique le centre des vidéos.