S.J. Clarkson travaille sur un film Marvel secret pour Sony

Alors que les sorties en salle des films Sony et Marvel se voient décalées de plusieurs mois, voire jusqu’à l’année prochaine, le travail n’a pas cessé pour autant. D’après les sources de Variety, la réalisatrice S.J. Clarkson est actuellement en train de plancher sur un mystérieux film pour Sony, qui serait le premier film de super-héros du studio à être centré sur un personnage féminin issu du catalogue assez conséquent de la firme. Et si on ne sait pas encore de quelle femme il s’agit, les soupçons et rumeurs pointent tout droit vers Madame Web.

Sony n’a pas encore répondu ou commenté ces rumeurs. Il n’y aurait pas encore d’écrivain pour le scénario ou le script, ni même d’actrice majeure rattachée au projet. Quoi qu’il en soit, si le film est effectivement basé sur Madame Web, on pourrait bien y voir un défi intéressant : dans les comics, il s’agit d’une femme âgée paralysée et aveugle, reliée à tout un appareil médical pour sa survie. Mutante aux pouvoirs télépathiques et psychiques, elle a surtout collaboré avec Spider-Man afin de l’aider à traquer des criminels en tous genres.