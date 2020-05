YouTube va proposer des notifications pour que les utilisateurs fassent des pauses

On ne connaît malheureusement que trop bien le fameux syndrome « allez, juste une dernière vidéo » qui nous laisse souvent atterrir dans les tréfonds de YouTube. Ainsi, de nouvelles mesures vont rejoindre l’initiative de la plateforme qui propose depuis quelques années maintenant des notifications supposées aider les utilisateurs à faire une pause d’écran de temps en temps. La nouveauté, c’est la possibilité de régler son compte pour qu’une fois l’heure configurée atteinte, le site vous rappelle qu’il est temps d’arrêter le visionnage, d’éteindre l’appareil et d’aller se coucher.

Google travaille sur ce genre de projets afin d’aider les utilisateurs à être plus responsables dans l’utilisation des produits de la firme. C’est d’autant plus important en cette période de confinement, où les services en ligne et l’utilisation des écrans de façon globale ont augmenté considérablement. D’après YouTube, depuis 2018, ce sont plus de 3 milliards de notifications de ce type qui ont été envoyées. Ces nouvelles fonctionnalités devraient arriver sur les appareils mobiles iOS et Android dès aujourd’hui, bien que la majorité des utilisateurs devront attendre quelques jours pour y avoir accès à coup sûr.