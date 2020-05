Vivo X50 Pro : une avalanche de teasers, une caméra « gimbal », et des rendus 3D un peu en retard

Pour une fois, Benjamin Geskin a été pris de court. Le célèbre leaker croyait bien faire en publiant ses rendus 3D du Vivo X50 Pro réalisés à partir des rumeurs existantes, mais au moment de publier sur Twitter (voir en bas d’article), plusieurs vidéos teaser du X50 inondaient déjà la toile (et surtout YouTube). Ces vidéos ont au moins le mérite de montrer la justesse des rendus de Geskin : on y voit en effet le design global du smartphone, ainsi bien sûr que le bloc optique « Gimbal » qui sera sans doute la technologie phare de ce modèle. Si l’on en croit les nombreuses fuites à son sujet, le Vivo X50 Pro disposera du Snapdragon 865 (compatible 5G), d’un très grand écran OLED légèrement incurvé sur les bords, et d’un bloc photo à trois capteurs monté sur un mini-système de Gimbal pour une stabilisation sur 3 axes. L’un des capteurs disposerait même d’un vrai zoom variable 5x-7x ! Le Vivo X50 Pro sera présenté officiellement le 1er juin.







What colors would you like to see in the upcoming #vivo X50 series? 😏 pic.twitter.com/e0HPyMfMfU

— Ben Geskin (@BenGeskin) May 19, 2020