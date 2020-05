Après une saison, la série Batwoman perd son actrice principale !

Une saison et puis « s’en va ». L’actrice Ruby Rose, devenue une véritable égérie de la communauté LGBTQ depuis son rôle de Batwoman, ne souhaite pas reconduire son contrat pour une seconde saison. Ruby Rose explique dans un long communiqué que cette décision « n’a pas été prise à la légère » et remercie au passage les producteurs et réalisateurs de la série. Des rumeurs laissent entendre que cet abandon serait lié aux très nombreuses critiques (voire harcèlements) dont l’actrice a été la cible depuis les débuts de la série.

Si une bonne part de ces invectives était largement critiquable ou tombait sous le coup de la loi, d’autres critiques, tout aussi nombreuses, pointaient aussi tout ce qui n’allait pas dans la série; on citera en vrac une approche scénaristique plus SJW que strictement LGBTQ (et donc assez clivante), des scènes d’action ridicules, des costumes (et des coiffures) grotesques, des dialogues indigents, et globalement une absence de véritable direction artistique. Il est vrai que face à l’approche brillamment réaliste d’un Joker, autre membre de la team DC, la série Batwoman semble terriblement datée, avec une mise en scène qui rappelle les séries de super héros des années 70, les effets spéciaux en plus.

Malgré le départ surprise son actrice principale, la seconde saison devrait repartir sur les mêmes « bases », ainsi que le confirme le communiqué de remerciement de la Warner et du studio The CW :« Warner Bros. Television, The CW et Berlanti Productions remercient Ruby pour sa contribution au succès de notre première saison et lui souhaitent tout le meilleur. Le studio et le réseau sont fermement engagés dans la deuxième saison de Batwoman et son avenir à long terme, et nous – avec la talentueuse équipe créative de la série – sommes impatients de partager sa nouvelle direction, y compris le casting d’une nouvelle actrice principale et membre de la communauté LGBTQ , dans les mois à venir. »