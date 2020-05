Ceux qui prévoyaient que le JRPG Persona 5 avait déjà trouvé son public lors de sa sortie initiale (en japonais/anglais et sous titré anglais) en seront donc pour leur frais : Sega vient d’annoncer que Persona 5: Royal – une version du jeu ENFIN localisée et au gameplay affiné – s’est écoulé à 400 000 exemplaires sur le premier mois de lancement. L’éditeur japonais parle de « ventes record » pour la licence en occident, ce qui prouve tout simplement que l’absence de localisation pénalise lourdement les ventes, même sur des types de jeux moins « grand public » que le dernier Fifa ou Call of Duty. Les ventes du jeu en démat auraient littéralement explosé, ce qui n’est pas vraiment une surprise en pleine période de confinement. Le succès de Persona 5: Royal pose tout de même quelques questions : ce « second » lancement oblige en effet les joueurs du titre originel – déçus par l’absence de localisation fr – à repasser à la caisse, au prix fort qui plus est. Espérons tout de même que Persona 6 sera localisé « internationalement » d’emblée, sans quoi Persona 5: Royal aura bel et bien créé un très fâcheux précédent.