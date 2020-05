Space Force : dernier trailer hilarant pour la série Netflix avec Steve Carrell en vedette

Space Force est bien parti pour être la série hilarante qui va – pour un temps – éloigner notre esprit du coronavirus. Steve Carrell (Cet été Là) est à la fois l’un des deux scénaristes (avec Greg Daniels ) et l’acteur principal de cette série qui se moque allègrement des prétentions militaires spatiales de l’armée américaine. Au vu du trailer, les dialogues font mouche, et la présence au casting de Lisa Kudrow (Friends), Ben Schwartz (House of Lies), Diana Silvers (Booksmart) et John Malkovich (Dans la Peau de John Malkovich) laisse entrevoir une atmosphère d’ironie mordante qui devrait nous réconcilier avec la comédie américaine (un peu bas de plafond ces derniers temps). La véritable inconnue concerne finalement le réalisateur de la série, Paul King, à qui l’on doit les deux films… Paddington. Space Force sera disponible sur Netflix le 29 mai prochain.