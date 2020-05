Amazon rouvre ses entrepôts français et renonce à se pourvoir en cassation

Les entrepôts français d’Amazon sont de nouveau opérationnels cette semaine, après avoir été fermés depuis le 16 avril dernier à la suite de deux jugements enjoignant à l’entreprise de procéder à une évaluation des risques liés au coronavirus avec son personnel.

Dans un communiqué, le commerçant en ligne dit se « réjouir que le dialogue avec les représentants du personnel, conduit dans une logique d’amélioration continue, permette d’aboutir à une reprise sereine et durable ». De plus, « au terme de la consultation, les deux parties ont accepté d’abandonner les recours en cours » et « cela inclut la décision de porter notre affaire devant la Cour de cassation ».

Amazon l’assure en tout cas : « Nos sites sont sûrs et l’ont toujours été ». C’est en remarque aux inquiétudes qu’il y a eu ces dernières semaines et qui ont poussé les syndicats à se tourner vers la justice. Pour rappel, Amazon devait limiter son activité aux produits essentiels (dont l’informatique) sous astreinte de 100 000 euros par infraction. Amazon a préféré fermer temporairement ses entrepôts et expédier les commandes des clients français depuis les autres entrepôts en Europe.

La réouverture des six entrepôts français se fait progressivement et devrait être bouclée dans trois semaines. À ce jour, les employés reprennent le travail sur base de volontariat selon les dires de Frédéric Duval, le patron d’Amazon France, cité par l’AFP.