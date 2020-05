Google Chrome 83 est disponible : meilleure sécurité/confidentialité, DNS-over-HTTPS et plus

Google propose aujourd’hui la version stable de Chrome 83 et plusieurs nouveautés sont au programme pour le coup. Et pour ceux qui se posent la question : oui, Google est passé de Chrome 81 à Chrome 83 directement.

La mise à jour est tout particulièrement axée sur une meilleure sécurité et une meilleure confidentialité. Google précise que certains éléments sont en cours de déploiement et que tout le monde ne peut pas en profiter dès aujourd’hui.

— Des paramètres faciles à comprendre : une nouvelle interface avec des paramètres qui sont plus faciles à trouver et à comprendre, avec des termes et des visuels simplifiés (cookies plus faciles à gérer, réorganisation des options dans deux sections distinctes au sein de « Paramètres de site », la section « Google et vous (anciennement « Personnes ») évolue et l’option « Effacer les données de navigation » apparaît en haut de la section « Confidentialité et sécurité » parce que beaucoup de monde l’utilise).

— Contrôle de sécurité (Safety Check) intégré dans Chrome maintenant : il indique si les mots de passe enregistrés ont été compromis et, le cas échéant, comment y remédier. Il dévoile aussi si la navigation sécurisée est désactivée.

— Contrôle sur les cookies tiers : Chrome se met à bloquer par défaut les cookies tiers en navigation privée. Il est possible d’autoriser les cookies tiers pour des sites spécifiques si besoin.

— Un nouvel emplacement pour toutes les extensions : une nouvelle icône représentant une pièce de puzzle permet d’accéder à toutes les extensions installées, directement depuis la barre d’outils.

— Navigation sécurisée : en activant la navigation sécurisée avec protection renforcée (Enhanced Safe Browsing), Chrome vérifie de façon proactive si les pages et les téléchargements sont dangereux, en envoyant des informations les concernant à la navigation sécurisée Google.

— DNS sécurisé : le DNS-over-HTTPS (DoH) est activé par défaut, tant qu’il est accepté par le fournisseur de DNS. Il est également possible de configurer un fournisseur de DNS sécurisé différent dans la section « Sécurité avancée » ou désactiver la fonctionnalité complètement.

Chrome 83 est disponible depuis google.fr/chrome sur Windows, Mac et Linux.