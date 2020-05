Microsoft reconnaît s’être trompé sur l’open source

On ne pense pas forcément à Microsoft quand on évoque le terme open source. Cela s’explique par des choix faits ces dernières années et Microsoft fait son mea culpa aujourd’hui : l’open source aurait dû compter au sein de l’entreprise.

Le président de Microsoft, Brad Smith, pense maintenant que la société avait tort à propos de l’open source. « Microsoft était du mauvais côté de l’histoire lorsque l’open source a explosé au début du siècle et je peux dire cela de moi personnellement », a déclaré Brad Smith lors d’un intervention au MIT. « La bonne nouvelle, c’est que si la vie est assez longue, on peut apprendre… qu’il faut changer », a-t-il ajouté.

Cette approche de Microsoft est en tout cas totalement différente de celle de Steve Ballmer, qui était le patron de l’entreprise dans les années 2000. Il estimait en 2001 que Linux (qui est open source) était « un cancer qui s’attache, au sens de la propriété intellectuelle, à tout ce qu’il touche ».

Aujourd’hui, Microsoft est un important contributeur de l’open source, au point de faire mieux que des groupes comme Facebook, Google et bien d’autres. Il a également proposé des outils open source ces dernières années, dont PowerShell et Visual Studio Code.