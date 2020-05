Oculus Quest : la reconnaissance des mains étendue aux applications tierces, et… Tetris Effect !

L’actualité de l’Oculus Quest est toujours aussi chargée. Les annonces de jeux se succèdent – et même de jeux que l’on croyait ne jamais voir sur une machine équipée d’un « simple » processeur mobile, comme – , tout comme les nouvelles fonctionnalités, parfois très innovantes. Ainsi, la reconnaissance des mains sort de la phase bêta et va pouvoir essaimer sur les jeux et autres apps tierces. Facebook/Oculus annonce que les applications VR compatibles avec la reconnaissance des mains pourront être soumises à l’Oculus Store le 28 mai prochain ! Les premiers « vrais » jeux à profiter du hand-tracking sont le puzzle-game The Curious Tale of the Stolen Pets, le jeu de création de sorts Waltz of the Wizards Extended Edition et enfin le très expérimental Elixir.





L’Oculus Quest ce n’est pas que du jeu, surtout en temps de pandémie et de télétravail. Facebook a bien entendu les demandes pressantes de certains employés, et confirme le portage sur Oculus Quest de deux applications de travail collaboratif, Immersed et Spatial.



Malgré cette petite incartade dans le secteur productif, les joueurs continuent d’être choyés : le superbe Tetris Effect vient de débarquer sur l’Oculus Store, 20 nouvelles Maps (dont 10 à 360°) attendent les Jedi de Beat Saber (version Oculus Quest), et le 21 mai prochain, Facebook fêtera la première année de l’Oculus Quest avec une opération promo baptisée « A Year of Quest » durant laquelle de nombreux jeux Oculus Quest seront proposés à des prix canons.